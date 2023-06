Organizza la Biblioteca di Marcaria

Venerdì 9 Giugno 2023 ore 17:15

Il tour di Alessia Napolitano di Radice-Labirinto in quel del mantovano prosegue e in una delle sue tappe avremo il piacere di ospitarla a Marcaria leggerà per noi "Bianca come il latte rossa come il sangue", nota fiaba nella versione che ci offerto il meraviglioso Italo Calvino ne le sue "Fiabe Italiane" (1956). Saremo nel bosco fiabesco delle Torbiere di Marcaria, l'appuntamento è per le 17.15 in piazza Umberto I a Marcaria per partire con il reading alle 17.30.

L'ascolto è aperto a tutti, grandi e piccini, senza limiti di età. Abbiamo a disposizione 20 posti, pertanto è necessario prenotarsi scrivendo una mail a biblioteca@comune.marcaria.mn.it oppure telefonando, negli orari di apertura della biblioteca, al numero 0376.950080.



L'iniziativa rientra nella rassegna "Raccontami. Conoscere le fiabe e il legame del fuoco per riscoprire il racconto orale" di Alessia Napolitano, curato da Rete Bibliotecaria Mantovana per il progetto "I 6 gradi della lettura", con il sostegno di Fondazione Cariplo.