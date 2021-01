Fototrappolaggio naturalistico. A cura di Paolo Taranto

Accorciamo le distanze. I venerdì con il Parco

Venerdì 29 Gennaio 2021 dalle 21:00 alle 22:30

In questa serata, Paolo Taranto ci illustrerà le caratteristiche base delle fototrappole, i parametri per la scelta di una fototrappola e come utilizzarla al meglio sia a scopo scientifico che amatoriale, per documentare la vita degli animali più elusivi.

Paolo ci mostrerà foto e video delle sue "catture"!

VENERDI 29 GENNAIO ALLE ORE 21.00 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Parco

FOTOTRAPPOLAGGIO NATURALISTICO

Luogo: evento on line

Provincia: Cremona Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Regionale Oglio Sud



