(Piana Crixia, 04 Feb 22)



GENOVA. Si sono svolte nelle giornate di sabato 29 e domenica 30, presso il Parco Naturale Regionale di Piana Crixia, capofila per l'edizione 2021 del concorso, le sedute di analisi organolettiche dei 76 campioni di miele rimasti in gara a seguito della selezione curata dal Laboratorio regionale per le analisi dei terreni e delle produzioni vegetali di Sarzana. Le analisi chimico-fisiche hanno, infatti, escluso 5 degli 81 campioni presentati, tre per il riscontro di un elevato contenuto di acqua e due per il riscontro di una percentuale elevata di idrossimetilfurfurale.



Accolti dal Sindaco e Presidente del Parco Massimo Tappa e dal funzionario tecnico del Parco Maria Paola Chiarlone, i dodici esperti in analisi sensoriali del miele, liguri e piemontesi, iscritti all'Albo Nazionale di Bologna che ha dato il proprio riconoscimento al concorso ligure, si sono così riuniti per valutare i mieli dei parchi della nostra regione. "Si scaldano i motori – aggiunge il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana – di una manifestazione che vede un'elevata partecipazione e che mette sotto i riflettori l'impollinazione delle api, tra i più importanti termometri della biodiversità, unitamente al prezioso lavoro dell'uomo".



Coordinati dal Responsabile Tecnico, l'agronomo Angelo Consiglieri, e coadiuvati dai tecnici dell'apposita struttura regionale di missione, nella prima giornata di analisi, la giuria ha condotto l'analisi delle caratteristiche visive dei mieli e, nella seconda seduta, ha provveduto all'esame olfattivo, tattile e gustativo. Nei prossimi giorni gli apicoltori partecipanti riceveranno una comunicazione recante l'esito dell'esame.

Il prossimo 27 febbraio, in occasione del convegno finale, che anche quest'anno, a causa della pandemia, si svolgerà su piattaforma Zoom e con diretta facebook, sapremo a quali mieli spetta il riconoscimento delle api d'oro.



Per ora riveliamo che sono 63 i campioni premiati, come di seguito:

3 api d'oro: 4

2 api d'oro: 36

1 ape d'oro: 23