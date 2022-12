Giovedì 8 Dicembre 2022

Escursione ad anello lungo i sentieri tra Santa Margherita e Portofino alla scoperta delle 5 cappellette.

Appuntamento con la guida a Santa Margherita dall'ingresso del porto alle ore 9.30

Percorso: Santa Margherita - Nozarego - Gave - San Sebastiano - Cappelletta - Mulino del Gassetta - Gave - Santa Margherita

Dislivello: circa 250 m in salita

Difficoltà: facile

Fine attività prevista per le 13.30.

Dotazione necessaria: scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, borraccia.

Attività gratuita, iscrizione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente inviando una e-mail a: labter@parcoportofino.it riportante i seguenti dati: nome e cognome di tutte le persone per cui si effettua l'iscrizione e numero di cellulare obbligatorio di almeno uno dei partecipanti.

Chi arriva in auto può parcheggiare direttamente a Nozarego (parcheggio gratuito lungo la strada, nei pressi della chiesa). In tal caso comunicare che si parte da Nozarego all'atto della prenotazione.

(Arrivo della guida e del gruppo alle ore 9.50 circa, incontro in fondo alla strada di Nozarego, oltre la Chiesa, dal capolinea del bus di linea, nei pressi della Cappelletta della Madonna della Neve).