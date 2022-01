Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie

Entro il 24 gennaio 2022 vanno presentate le offerte per la partecipazione al bando d’asta pubblica per la locazione della struttura

(Resia, 13 Gen 22) Il rifugio escursionistico Pian dei Ciclamini di Lusevera cerca un nuovo gestore. Il Parco Naturale delle Prealpi Giulie ha indetto il bando d'asta pubblica per la locazione della struttura. Il rifugio si trova sulla strada regionale 646, nella zona proprio del Pian dei Ciclamini, nel tratto che da Tarcento conduce al valico frontaliero di Uccea.

Gli interessati potranno presentare le loro offerte fino al 24 gennaio 2022 alle 12. Ai partecipanti verrà richiesto tra i requisiti di capacità tecnica di aver gestito negli ultimi 10 anni strutture analoghe, per dimensione e destinazione d'uso, per un periodo di almeno 5 anni. E' previsto l'obbligo del sopralluogo.

Il rifugio è stato oggetto di una profonda ristrutturazione e ammodernamento negli ultimi anni. I locali sono distribuiti su 3 livelli. Al piano terra sono presenti il bar/ristorante, la reception, la cucina e i depositi debitamente arredati, una saletta multifunzionale (utilizzabile ad esempio per incontri, riunioni di gruppo, ecc.), uno spazio dedicato all'accoglienza e quale Punto informativo del Parco, locale termico con caldaia a biomassa, locali di servizio.

Al primo piano sono presenti alcuni locali di servizio e n. 7 camere con bagno non arredate con capienza massima di 3 posti letto cadauna. Al secondo piano sono presenti ed immediatamente fruibili: n. 2 grandi camere con 10 posti letto cadauna con n. 3 bagni in comune a servizio delle stesse. Sono presenti, inoltre, ulteriori spazi attualmente al grezzo, nei quali è prevista la realizzazione di altre 7 camere con bagno (5 doppie e 2 triple per un totale di 16 posti letto).

La durata della locazione sarà di 6 anni rinnovabili. Per i primi due anni non è previsto alcun canone di locazione e dal terzo anno l'importo dell'affitto verrà implementato progressivamente fino a raggiungere i 12.000,00 € al sesto anno. La locazione sarà aggiudicata al concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa che prevede la redazione, oltre all'offerta economica, di un piano di gestione contenente una articolazione dettagliata degli aspetti organizzativi e delle modalità di gestione della struttura.

La stipula del contratto di locazione sarà condizionata alla partecipazione ed ai risultati del bando del GAL Torre Natisone pubblicato al seguente link: https://torrenatisonegal.com/bandi-aperti/ e che si considera parte integrante della gara, relativo a progetti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale.

L'ammissibilità al finanziamento del progetto da parte del GAL Torre Natisone consentirà dei lavori di adeguamento e completamento relativi all'immobile compresi gli arredi e l'organizzazione dei relativi servizi con finalità turistica, ovvero di disporre di 47 posti letto entro l'estate del 2023.

