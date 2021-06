PARCO DI TEPILORA. IL 25 GIUGNO A TORPÈ UNA GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DAL CEAS PER I RAGAZZI DA 10 A 14 ANNI SU PREVENZIONE INCENDI E DISSESTO IDROGEOLOGICO

COMUNICATO STAMPA

Torpè, 23 giugno 2021 – "Il fuoco e l'acqua: compagni di viaggio", è il titolo della giornata formativa rivolta ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e organizzata il prossimo 25 giugno a Torpè dal Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas), all'interno delle attività didattiche promosse dal Parco naturale regionale di Tepilora. L'iniziativa, pianificata in collaborazione con l'amministrazione comunale, prevede l'intervento di rappresentanti dell'Agenzia regionale Forestas, della Protezione civile locale e della Compagnia barracellare. Le attività si svolgeranno nell'area attrezzata dell'Oasi sa Dea, mentre la partenza verso il sito, con il mezzo scuolabus del Comune di Torpè, è prevista alle ore 9 da piazza Municipio.

Il tema. La giornata di formazione dedicata alle giovani generazioni, che si svolgerà nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di pandemia da covid-19, punterà sull'importanza della prevenzione degli incendi e sulla connessione tra difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico. I ragazzi, attraverso una serie di azioni dimostrative e teorico-pratiche sul campo, saranno condotti dagli esperti in un breve percorso educativo verso l'apprendimento delle buone pratiche nella gestione ambientale e nel governo degli elementi naturali primari come l'acqua, la terra e il fuoco, in armonia con la flora e la fauna.

Il Ceas. "Obiettivo fondamentale da far raggiungere ai partecipanti – ha spiegato Antoni Maria Pala del Ceas di Torpè – sarà l'interiorizzazione della convivenza con gli elementi naturali attraverso momenti interlocutori e di stimolo alla verbalizzazione collettiva, anche attraverso una seconda giornata durante la quale sono previsti momenti di documentazione con l'assistenza di una guida ambientale nell'incantevole Oasi Sa Dea: dove il bosco e il lago di Torpè s'incontrano.

Informazioni di servizio. Per predisporre il ristoro della pausa pranzo, offerto dall'organizzazione, è necessario prenotarsi attraverso i seguenti contatti: Assessorato pubblica istruzione al numero 3400004331, oppure con il Ceas di Torpè al 3395852515.

Contatti

Gianni Zanata: 345 2348687

Pietro Calvisi: 347 4091114

Francesca Zoccheddu: 351 6515999