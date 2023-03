Parco Naturale Regionale di Tepilora

(Bitti, 26 Mar 23) Bitti, 24 marzo 2023 – C'è tempo fino al 10 aprile 2023 per iscriversi al corso di Guida ambientale escursionistica (GAE), dedicato ai soli residenti dei 17 comuni della Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo, che si terrà a Bitti nei prossimi mesi sotto l'organizzazione dell'Ente di formazione professionale S.O.So.R.

Costi e corso. L'impegno economico da affrontare per partecipare alle attività, ridotto di quasi il 50% grazie a un finanziamento concesso dall'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente al Parco di Tepilora (in quanto gestore della Riserva di Biosfera), è di 1350euro da versare in due rate. Requisiti di ammissione sono la maggiore età e il raggiungimento del diploma di scuola media superiore. Il corso, della durata di 600 ore, si articola in attività di formazione teorica, pratica e stage. Con 220 ore si affronterà il blocco delle Competenze di base: sicurezza e primo soccorso, informatica e lingua inglese. Attraverso altre 220 ore si lavorerà invece sulle Competenze tecnico-professionali: zoologia, botanica, meteorologia, cartografia, sentieristica, tecniche escursionistiche, progettazione dei percorsi escursionistici, tecnica turistica e legislazione del settore. Completeranno il ciclo formativo 160 ore di stage. Le attività si svolgeranno in videoconferenza per le sole lezioni teoriche.

Chi può partecipare. Possono partecipare al corso i soli residenti nei seguenti comuni: Alà dei Sardi, Bitti, Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Padru, Posada, Siniscola, Torpè, Orune, Osidda e San Teodoro.

Dalla Biosfera. Il referente della Biosfera, Francesco Murgia, ha ricordato che "questi momenti di formazione puntano a creare figure che abbiano le dovute competenze e conoscenze del vasto territorio della MaB, così da favorire e aiutare il settore dell'escursionismo, in costante crescita anno dopo anno, che ha sempre più necessità di guide ambientali dall'alto profilo professionale e comunicativo".

Info. Per maggiori informazioni e aggiornamenti si può scrivere a commerciale@sosor.eu o telefonare al numero: 0702796700.

Scadenza 10/04/2023