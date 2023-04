AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

(Bitti, 13 Apr 23) L'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora, con sede in via Attilio Deffenu n. 69 a Bitti (NU), in qualità di autorità procedente, comunica l'avvio della consultazione pubblica prevista nell'ambito della procedura di VAS ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., relativamente al Piano del Parco naturale regionale di Tepilora presentata in data 29 marzo 2023.

L'Avviso Pubblico, la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono consultabili al presente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-jaq8KFsoMUjUW24TpGGBhvX1Vq75Hpo?usp=share_link