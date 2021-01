Servizio civile universale: aperte le candidature

(Pontevecchio di Magenta, 13 Gen 21) È stato pubblicato il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, in quanto Parco regionale, è inserito nella rete dei Parchi Lombardi che ha come capifila il Parco Nord Milano www.areaparchi.it/dettaglio.php?id=62727

Ascolta l'esperienza dei ragazzi che hanno già fatto questa esperienza con il Parco Lombardo del Ticino: youtu.be/iE16whh-EJY

Quest'anno il Parco Lombardo della Valle del Ticino partecipa al servizio civile universale 2021 con due progetti:

Semi di cultura nuove radici per gli adulti che verranno –> progetto dedicato all'educazione allo sviluppo sostenibile e che vedrà impiegati 2 volontari presso l'Ufficio Educazione Ambientale e Turismo con sede a Pontevecchio di Magenta (MI) Rete ecologica 2030 –> progetto dedicato all'educazione e promozione ambientale e che vedrà impegnati 2 volontari presso il Settore Agricoltura con sede a Pontevecchio di Magenta (MI) e 2 volontari presso il Settore Volontariato e Protezione Civile con sede a Lonate Pozzolo (VA).

Le domande di candidatura devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma DOL domandaonline.serviziocivile.it ed è necessario possedere SPID (Sistema pubblico di identità digitale) www.spid.gov.it

Scadenza ore 14.00 dell'8 febbraio 2021.

Ulteriori informazioni in merito ai progetti del Parco, inclusi i progetti dettagliati, sono disponibili sul sito ufficiale del Parco alla pagina dedicata ente.parcoticino.it/lattivita-amministrativa/servizio-civile-universale

Scadenza 08/02/2021