Pasquetta di natura

Una giornata di divertimento all'aria aperta alla Riserva La Fagiana

Lunedì 5 Aprile 2021

Lunedì 5 aprile 2021 - La Fagiana, Pontevecchio di Magenta (MI), l'associazione Codibugnolo propone, in occasione del lunedì di Pasquetta, una giornata di divertimento all'aria aperta alla Riserva La Fagiana.

Come da tradizione vivremo un pomeriggio di allegria, per scoprire le meraviglie di natura grazie a giochi e attività divertenti. Lungo facili sentieri e immersi in un ambiente splendido, guideremo i partecipanti alla scoperta dei segreti del bosco… nella notte di Pasqua, infatti, gnomi ed elfi hanno rubato e nascosto un sacco di uova, spezzando un antico sortilegio magico, importante per il bosco. La natura è nel panico: solo l'energia buona e i sorrisi dei bimbi possono riportare tutto alla normalità!

Grazie all'aiuto dei partecipanti rimedieremo al pasticcio creato, ritrovando le uova e risolvendo antichi misteri portati alla luce dall'incantesimo spezzato.

In questa occasione, la tradizionale "caccia alle uova" sarà vissuta come un gioco a tappe dove, risolvendo quiz e simpatiche prove di abilità, si troveranno speciali uova tutte da colorare alla fine di una passeggiata ricca di scoperte!

Chi riuscirà a mettere tutto al proprio posto salvando la magia della Natura?

L'appuntamento è per lunedì 5 aprile 2021, alle 14:30, nel parcheggio antistante all'Agriturismo Bullona, a Pontevecchio di Magenta (MI).

L'evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

In caso di forte maltempo l'escursione sarà annullata.

Prenotazione necessaria entro le 15:00 di domenica 5 aprile 2021.

Per informazioni e prenotazioni: Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023 - codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it

Magenta 20013 Italy Luogo: La Fagiana, Pontevecchio di Magenta

Comune: Magenta (MI)

Provincia: Milano Regione: Lombardia



