Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

“Scatta la Riserva”

(Pettorano sul Gizio, 02 Ott 21) Comunicato stampa "Scatta la Riserva", concorso fotografico organizzato per il venticinquennale dall'istituzione dell'area protetta.

Il concorso prevede 4 categorie a cui partecipare, suddivise in:

A – Paesaggio, immagini scattate all'interno dei limiti delle RNRMGAG; B – Flora, presente all'interno della RNRMGAG, non necessariamente ritratta all'interno di questa; C – Fauna, presente all'interno della RNRMGAG, non necessariamente ritratta all'interno di questa; D - Smartphone, immagini scattate all'interno della RNRMGAG comprendenti paesaggio, flora e fauna.

Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 27 ottobre 2021 all'indirizzo mail info@riservagenzana.it.

Il regolamento completo su http://www.riservagenzana.it/iniziativa.php?id=91412, la premiazione avverrà il 31 ottobre 2021 presso il Castello Cantelmo nel corso dei festeggiamenti del venticinquennale.

Scadenza 27/10/2021