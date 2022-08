Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

Orsitudine del Teatro Lanciavicchio

(Pettorano sul Gizio, 13 Ago 22) Sabato 19 agosto alle ore 21,30, nella piazza antistante il Castello Cantelmo, va in scena lo spettacolo teatrale "Orsitudine" del Teatro Lanciavicchio.

Una modalità di comunicazione innovativa per parlare di orso marsicano, del nostro rapporto con la natura e con la specie iconica per eccellenza del nostro territorio. Continua anche sul fronte della comunicazione e del coinvolgimento della popolazione il nostro impegno per la tutela dell'orso marsicano, utilizzando il teatro come strumento di analisi e comunicazione con il territorio e con le popolazioni che in esso risiedono, e quindi nel riformulare un modello di comunicazione istituzionale per inserirlo in una modalità più emozionale e interattiva.

ORSITUDINE è uno spettacolo, godibilissimo, nato dalla collaborazione tra il PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, la DMC Marsica e il TEATRO LANCIAVICCHIO nell'ambito di un progetto innovativo di analisi e comunicazione intorno alle tematiche ambientali e alla relazione Uomo/Natura, non sempre così lineare e 'scontata', come dovrebbe essere.

ORSITUDINE è uno spettacolo nato per raccontare l'ORSO: proprio 'quello marsicano', di cui anche noi abruzzesi conosciamo davvero poco.

Il progetto ha utilizzato come base di partenza i risultati del questionario realizzato dal Parco e dall'Associazione 'Salviamo l'Orso' per rilevare, le percezioni, le emozioni e le conoscenze dei residenti di alcuni Centri del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sul loro personale rapporto con l'orso bruno marsicano, specialmente laddove si verificano episodi di "orsi confidenti". Il progetto ha previsto, inoltre, incontri con la popolazione e nelle scuole, e da questo lavoro di scavo è nata la creazione di una narrazione drammaturgica originale, nella quale sono confluiti dati scientifici e anche storie e leggende recuperate dalla tradizione italiana e mondiale.

ORSITUDINE di Stefania Evandro

Con Angie Cabrera, Stefania Evandro, Armando Rotilio, Alberto Santucci, Rita Scognamiglio,

Costumi Scenotecnica Lanciavicchio / Chiara Curci

Scenografie e Oggetti Scenotecnica Lanciavicchio

Luci Antonio Silvagni

Tecnico Maurizio Di Pasquale

Drammaturgia Stefania Evandro

Collaborazione alla messinscena Antonio Silvagni

Regia Stefania Evandro