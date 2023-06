Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

Campo scuola nella Riserva organizzato in occasione del Festival della Matematica – SINTAB

(Pettorano sul Gizio, 22 Giu 23) Quando:

5 luglio dalle 14:00 alle 20:00

6 luglio dalle 8:00 alle 13:00 / 15:00 alle 18:00

7 luglio dalle 8:00 alle 13:00

Chi:

Tutti i bambini dai 6 ai 12 anni

Dove:

Pettorano sul Gizio

Quanto:

35€ per tutto il campo scuola

15€ per giornata intera

10€ per mezza giornata

Assicurazione inclusa nel prezzo

Per maggiori informazioni:

www.riservamontegenzana.it - www.facebook.com/valleluna.escursioni

Tel: 0864.487006 (Ufficio Riserva Naturale)

info@riservagenzana.it - escursioni@valleluna.it