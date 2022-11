Congresso su ''Ricerca & Start Up, Ruolo della ricerca nello sviluppo dei processi innovativi nell'economia circolare''

(Favignana, 10 Nov 22) L'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB-CNR) di Palermo, partner del progetto strategico Re-Né, cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma ENI di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisina 2014-2020, organizza un congresso per domani, 11 novembre 2022 presso l'Area della Ricerca del CNR di Palermo, sita in via Ugo la Malfa 153.

L'obiettivo dell'incontro sarà quello di approfondire le tematiche sull'economia circolare creando nuove partnership tra mondo scientifico, accademico, Istituzionale e produttivo allo scopo di incrementare l'interazione Pubblico-Privato, l'avvio di start up e imprenditorialità.

Per l'iscrizione al congresso si prega di compilare il seguente format: https://forms.gle/4cE9mSV6Y8RSkiDP7, entro il 04/11/2022 Il progetto mira a implementare un innovativo "modello internazionale" per la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti, che sarà testato sia in Italia che in Tunisia.

Imprese, consumatori, giovani e istituzioni sono gli attori principali della transizione verso un'economia più circolare. È necessario un migliore coordinamento delle decisioni prese, in modo che produttori, investitori, distributori e consumatori ricevano non solo incentivi coerenti, ma anche costi e benefici equamente ripartiti.