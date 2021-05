Antica Strada per Viù

Trekking di intera giornata

Sabato 8 Maggio 2021 dalle 10:00 alle 17:00

Passeggiata tra boschi di castano, querce, faggi e il greto del Torrente Stura di Lanzo, dove non è difficile osservare gli aironi cenerini che cercano le loro prede nelle acque limpide, lungo il tratto iniziale dell'antica via di comunicazione verso la valle di Viù. Percorreremo il sentiero natura che collega la Riserva del Ponte del Diavolo all'area attrezzata di Germagnano, lungo quella che un tempo era la via di comunicazione verso la valle di Viù. Sarà l'occasione per conoscere le caratteristiche naturali di quest'area e la sua storia. Ponte del Diavolo, offre paesaggi suggestivi sulla conca di Germagnano che in tempi geologicamente recenti era occupata da un lago, la confluenza dei due rami principali del Torrente Stura e le cime montuose che la circondano.

Si consigliano: scarponcini alti, abbigliamento comodo e bastoncini da trekking per camminare in modo agevole lungo la zona sconnessa dell'alveo - partecipazione a seconda del tipo di disabilità

Ritrovo: Parcheggio/ingresso riserva naturale Ponte del Diavolo - LANZO

Costo: € 15

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it