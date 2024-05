Venerdì 10 maggio 2024, ore 10.30 Torre Cerrano

(Pineto-Silvi, 07 Mag 24) Dopo aver ottenuto il riconoscimento ufficiale del Sistema di Adesione Locale da parte di Federparchi, l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha concluso il percorso del Marchio di Qualità secondo la strategia indicata da Europarc Federation nella Fase 2 della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), dunque venerdì 10 maggio 2024 alle 10,30 a Torre Cerrano ci sarà la cerimonia di consegna delle certificazioni, che per la prima volta riguardano anche stabilimenti balneari. All'iniziativa, che rientra nel più ampio cartellone Controcorrente, l'ecofesta diffusa in programma dal 10 al 12 maggio, sono stati invitati a partecipare: il presidente dell'AMP Fabiano Aretusi; il presidente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo Gianluca Grimi; il Commissario Straordinario del Comune di Pineto, Roberta Di Silvestro; il Sindaco di Silvi, Andrea Scordella; il Presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo e il Sottosegretario della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario. Seguirà una tavola rotonda sul turismo sostenibile nelle aree protette costiere.

Già nel 2014 l'AMP Torre del Cerrano era stata la prima area marina protetta in Europa a conseguire la CETS, rinnovandola poi nel 2019. Ad integrazione di questo importante risultato, su sollecitazione degli operatori turistici locali, l'AMP ha raddoppiato il proprio impegno andando a collaborare con strutture ricettive, guide ambientali e lidi per elaborare il Sistema di Adesione Locale per la CETS-Fase 2, cui ha avuto accesso sul finire del 2022. Un ambizioso passo avanti, finalizzato a creare una rete di operatori sostenibili 'Amici del Parco' che entrano in una sinergia ancora più attiva con l'Area Protetta, definendo un Programma di Miglioramento personalizzato per incrementare la qualità della propria offerta, realizzare una promozione responsabile ed efficace, rispettare standard di sostenibilità ambientale e risparmio idrico ed energetico, partecipare attivamente alla valorizzazione del patrimonio locale e ampliare la propria collaborazione con le altre imprese turistiche e la comunità locale. Nessun costo diretto per le imprese turistiche, ma uno stimolo a rendere il proprio operato più sostenibile e, allo stesso tempo, godere dei benefici derivanti dall'operare in un'Area Protetta CETS che si distingue dalle altre per il proprio impegno nella sostenibilità.

"Al termine di questo importante e formativo percorso - dichiara il Presidente dell'AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - consegneremo gli attestati di certificazione CETS-Fase 2 non solo alle strutture ricettive, ma anche per gli stabilimenti balneari e per le guide ambientali. Gli operatori 'Amici del Parco', hanno elaborato un Disciplinare e un Piano di Miglioramento in linea con gli intenti della CETS, quindi favorendo la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e molto altro. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, quanti interverranno per questo ulteriore tassello di crescita per la nostra Area Marina Protetta".