(Foligno, 02 Mag 24)

La manifestazione ciclistica, certamente la più importante a livello nazionale riveste un'importanza centrale per i Comuni coinvolti.



Tra le iniziative collaterali al Giro d'Italia, la FIAB Foligno (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) organizza per domenica 5 Maggio 2024 una pedalata per famiglie a Colfiorito.

Una opportunità di scoperta su due ruote del suggestivo territorio montano.

Programma

Possibilità di noleggio e - bike.

Per informazioni e riferimenti si rimanda alla locandina.