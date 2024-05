(Solaro, 14 Mag 24) Sarà un weekend lungo all'insegna della natura il prossimo. Anche quest'anno la metà di maggio coincide nel nostro Parco delle Groane e della Brughiera Briantea con il Bioblitz, l'evento di Citizen Science di Regione Lombardia con il supporto di AREA Parchi, il Parco Regionale Oglio Sud e la Riserva Naturale Le Bine. Si tratta della nona edizione dell'evento che coinvolge il 17-18-19 maggio Parchi Regionali, Riserve Naturali e PLIS. Ogni anno viene individuato un tema; per l'edizione 2024 è il censimento delle farfalle in collaborazione con il gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Torino. Mentre in collaborazione con l'Università degli Studi di Pisa verrà messa in atto il biomonitoraggio dell'ozono. Come si svolge il monitoraggio dell'ozono? Sono state messe in anche all'interno del Parco, delle vaschette delle piccolissime piantule di una cultivar di tabacco particolarmente sensibile alle concentrazioni d'ozono. Dopo una settimana di esposizione, sulla pagina fogliare delle piantine, si saranno sviluppate delle piccole necrosi. A seconda della percentuale di "pagina fogliare" interessata dalla necrosi, si può risalire alle concentrazioni di ozono nell'aria. L'ozono troposferico è un inquinante secondario che si forma a seguito di reazioni chimiche tra inquinanti principali (come gli ossidi di azoto derivanti dalla combustione dei combustibili fossili) e radiazioni solari. Ha effetti sul sistema respiratorio (è notevolmente irritante e può ridurre anche la funzionalità polmonare), ma anche sulle pagini fogliari delle piante: qui, entrando negli stomi, trasforma l'ossigeno in sostante nocive come l'acqua ossigenata. Le piante cercano di limitare i danni causati da queste sostante acide, ma molto spesso sviluppano delle proprie e vere aree di depigmentazione e di necrosi delle foglie. Aderiscono al progetto di biomonitoraggio dell'ozono oltre al nostro Parco delle Gorane e della Brughiera Briantea, il Parco Oglio Sud, il Parco Nord Milano, il Parco Montevecchia e Valle del Curone, il Parco Adda Nord, la Riserva Naturale Pian di Spagna e il Plis Torrente Lura.

Per quanto riguarda le attività specifiche nel Parco, il primo appuntamento sarà venerdì 17 maggio alle 21 per "Lucciole e avifauna notturna". Ritrovo alla Riserva Naturale Fontana del Guercio con possibilità di parcheggio in via XXV Aprile, 8 Carugo (Como).

Sabato 18 maggio appuntamento doppio all'Oasi Lipu di Cesano Maderno (Monza e Brianza) in via don Luigi Orione, 43. Alle 7.30 il censimento dell'avifauna e alle 14.30 il censimento delle farfalle. Per prenotazioni si deve inviare una mail a oasi.cesanomaderno@lipu.it

Sempre sabato, ma alle 21, al Centro Parco Polveriera in via della Polveriera 2, a Solaro (Milano) - con possibilità di parcheggio di fonte a via Roma 50, appuntamento con "Lucciole e avifauna notturna" (questo evento è già sold out).

Domenica 19 il gran finale alle 10 e alle 15 sempre al Centro Parco Polveriera. Previste le osservazioni di "Flora e Funghi", "Api e impollinatori", "Farfalle", "Macro invertebrati del suolo", "Anfibi e rettili". Tutti gli eventi sono a numero chiuso.

Link per le iscrizioni tinyurl.com/yfrbenxn

Per maggiori informazioni: 02.96981429 educazioneambientale@parcogroane.it

L'iniziativa è realizzata con il contributo di Regione Lombardia.

Come partecipare al Bioblitz:

Scarica gratuitamente sul tuo smartphone l'app iNaturalist, utile per tutti gli appassionati di natura che vogliono condividere le proprie osservazioni relative alla flora e alla fauna. Crea il tuo profilo. Segui il tutorial per l'uso della applicazione. Aderisci al progetto "Bioblitz Lombardia 2024". Partecipa ad una delle attività organizzate dalle Aree Protette di Lombardia. Scatta una fotografia alla biodiversità attorno a te e caricala sull'applicazione INaturalist all'interno del progetto Bioblitz Lombardia 2024.

Non ti preoccupare se non conosci la specie che hai fotografato: l'applicazione ti suggerirà una possibile identificazione e potrai chiedere agli esperti presenti in campo.