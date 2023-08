(Santo Stefano Aspromonte, 02 Ago 23) Il Parco Nazionale dell'Aspromonte, Ufficio Geoparco, con la Responsabile arch. Silvia Lottero e la geologa e interprete ambientale Serena Palermiti, in collaborazione con l'Associazione Guide Ufficiali del PNA, con l'intento di far conoscere, in maniera coinvolgente e diretta, le meraviglie geologiche, e non solo, del Geoparco dell'Aspromonte, entrato nel 2021 nella Rete Globale dei Geoparchi UNESCO, hanno organizzato un calendario di eventi (escursioni, passeggiate, esperienze di interpretazione ambientale,...) in estate ed autunno 2023, dal titolo "GEOTURISMO: passi e sensi...oltre le pietre…"

L'avvio sarà il 9 agosto con il suggestivo geosito delle Cascate Forgiarelle, nel cuore del Geoparco.

Seguiranno:

22 agosto , Pietra Salva

, Pietra Salva 28 agosto , Terrazzo di Gambarie e Montalto

, Terrazzo di Gambarie e Montalto 16 settembre , Fiumara La Verde

, Fiumara La Verde 30 settembre , Canolo e le Dolomiti del Sud

, Canolo e le Dolomiti del Sud 8 ottobre con la partecipazione alla SETTIMANA del PIANETA TERRA incontro alla Grande Frana Colella

Si chiuderà il 15 ottobre con il Monte Tre Pizzi.

"La Terra ha musica per coloro che ascoltano (William Shakespeare)"