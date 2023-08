Sabato 30 agosto la Bat Night del Parco Nazionale dell’Aspromonte

(Santo Stefano Aspromonte, 03 Ago 23) Nell'ambito della Direttiva Biodiversità promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è in programma sabato 30 agosto la Bat Night del Parco Nazionale dell'Aspromonte anno 2023. L'iniziativa vedrà la partecipazione dell'esperto chirotterologo dott. Pierpaolo De Pasquale e del Servizio Biodiversità e Conservazione della Natura dell'Ente Parco che guideranno i partecipanti alla scoperta dei pipistrelli, unici mammiferi in grado di volare.



L'appuntamento è alle ore 18.30 alla sede del Parco sita in loc. Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte alla Via Aurora n. 1.



Durante la serata è prevista una escursione nei circostanti boschi di Gambarie per andare alla scoperta dei pipistrelli e delle loro caratteristiche attraverso la strumentazione utilizzata dai ricercatori.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il dott. Luca Pelle del Servizio Biodiversità e Conservazione della Natura dell'Ente Parco – luca.pelle@parconazionaleaspromonte.it