Bra (CN), dal 15 al 18 settembre

(Santo Stefano Aspromonte, 13 Set 23) Il Parco dell'Aspromonte sarà presente a "Cheese 2023", la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e alla loro biodiversità, che si svolgerà a Bra (CN) dal 15 al 18 settembre 2023.

Si tratta di un evento che richiama ormai un pubblico sempre più vasto di operatori del settore, ma anche di curiosi, degustatori e "golosi", organizzato da Slow Food e Città di Bra, con il patrocinio dei Ministeri dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Turismo.

A questa edizione parteciperà attivamente l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte attraverso i suoi pastori, casari, affinatori e appassionati riuniti intorno allo slogan "Il sapore dei prati", per evidenziare come dal latte di animali alimentati al pascolo in area protetta derivino i formaggi migliori, rispettosi dei territori, del benessere animale e della nostra salute.

Da sempre capre e pecore, allevate allo stato brado e semibrado nel territorio aspromontano, si cibano di erbe spontanee e odorose e foraggi freschi dando il via al processo di produzione di un latte eccellente e dei suoi preziosi derivati, lavorati con le tecniche tradizionali unendo arte e sapiente manualità tramandata da generazioni, con strutture ed attrezzature in grado di garantire standard di qualità elevati.

L'Aspromonte è un patrimonio immateriale di immenso valore culturale e umano, è uno scrigno di paesaggi e tradizioni tra cui rivivono le antiche civiltà che lo hanno popolato nel corso dei secoli e dove ancora oggi è comune parlare il greco antico.

Per conoscere un territorio è importante cercare di cogliere le emozioni che esso è in grado di donare, attraverso la cultura e la bellezza dei luoghi, i racconti e le storie delle persone che vivono in quei luoghi; come in un dipinto o in una fantastica opera d'arte, si possono ammirare, gustare, o viverle intensamente.

Per questo l'Ente Parco sarà presente in piazza Spreitenbach con uno stand di 25 Mq allestito e animato in collaborazione con Slow Food Reggio Calabria e Area Grecanica, con un ricco programma di presentazioni e degustazioni con la partecipazione di produttori, associazioni ed enti territoriali.

