Avviso per la concessione di contributi a sostegno del Turismo Scolastico e Sociale

(Santo Stefano Aspromonte, 14 Set 23) In occasione del suo trentennale questo Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a sostegno del Turismo scolastico e sociale per supportare attività didattiche, ivi compresi i soggiorni-studio, con l'intento di valorizzare la conoscenza dell'Area Protetta e sensibilizzare ad una corretta fruizione del territorio, rivolto a istituzioni scolastiche, Cooperative e Associazioni, con l'intento di sviluppare nuovi modelli di turismo sostenibile, incentrati sull'educazione ambientale e naturalistica, e favorire una maggiore conoscenza del territorio aspromontano, della sua biodiversità e delle sue radici storiche e culturali in tutta l'Italia.

I dati relativi alla scorsa annualità certificano la crescita dei gruppi scolastici ed associazionistici che hanno scelto il Parco dell'Aspromonte e la significativa presenza di Istituti provenienti, dalla Sicilia.

In virtù degli ottimi riscontri avuti, l'Ente ha pubblicato l'avviso relativo alla prossima annualità consapevole che rafforzando modelli di educazione e sensibilizzazione verso le tematiche ambientali fondate su un rapporto equilibrato tra uomo e natura, può essere conseguito l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile e complessivo del territorio.

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte si rivolge al mondo della scuola consapevole che il futuro dell'ambiente e la tutela del patrimonio naturalistico e di biodiversità dell'Aspromonte non possono prescindere dalla promozione di azioni di educazione ambientale rivolte alle nuove generazioni.

Il bando è visionabile sul sito web dell'Ente Parco nell'area "Albo on-line" - sezione "Avvisi e bandi" da dove è possibile scaricare anche il modello della domanda di contributo. Per informazioni contattare il "Servizio Promozione e Fruizione" al numero 0965/743060.