Dal 17 al 24 settembre 2023

(Guardiagrele, 07 Ago 23) Il Maiella UNESCO Global Geopark presenta il I° Youth Geocamp, una settimana di alta formazione riservata a giovani tra 20 e i 30 anni. Si terrà dal 17 al 24 settembre 2023 presso la Sede Scientifica del Parco Nazionale della Maiella a Caramanico Terme.



Le attività saranno prevalentemente outdoor lungo un ideale itinerario alla scoperta dei Geositi del Geoparco UNESCO, ma con un approccio multidisciplinare che metterà in correlazione i valori geologici con quelli naturalistici, culturali, della tradizione locale e dello sviluppo sostenibile.

Escursioni, attività sul campo, osservazioni di naturalistiche, laboratori per l'accostamento di attività eco-sostenibili alla tradizione locale sono le attività previste, sempre accompagnati e seguiti da esperti del Geoparco Unesco o provenienti dall'Italia e dall'estero.

Lo Youth Geocamp è il primo appuntamento del Geopark UNESCO della Maiella rivolto esclusivamente ai giovani con l'obiettivo di focalizzare le opportunità che il riconoscimento UNESCO offre al pari delle nuove sfide che i territori e i cittadini sono chiamati ad affrontare.

Il profilo richiesto ai ragazzi che vorranno candidarsi a partecipare è quello legato al percorso di studi, ma anche ad interessi specifici e precedenti esperienze in ambito geologico, naturalistico e di promozione del territorio.

Iscrizioni entro il 21 Agosto 2023 - info@parcomaiella.it

Per procedere alla candidatura clicca qui

Scadenza 21/08/2023