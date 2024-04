Mercoledì 1 maggio, alle ore 18.30, a San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)

(Guardiagrele, 30 Apr 24) Nell'ambito del progetto Giardino Diffuso della Maiella, il Parco ed il Comune di San Valentino in A. C., inaugurano le aiuole del Belvedere San Nicola, con il Sindaco Antonio D'Angelo, il Presidente Lucio Zazzara ed il Direttore f.f. Luciano Di Martino.



Il Giardino diffuso della Maiella, è un progetto del Parco, che nasce dall'esperienza dei grandi giardini "Daniela Brescia" di S. Eufemia a Maiella e "Michele Tenore" di Lama dei Peligni, con l'intento di valorizzare aree verdi presenti in alcuni paesi, di creare una rete di piccoli giardini o aiuole, al fine di sperimentare una diversa progettazione ed organizzazione degli spazi verdi urbani, che diano anche risalto alle peculiarità ambientali e storico-culturali del territorio del Parco Nazionale della Maiella.



L'obiettivo del Progetto è di preservare la biodiversità e manutenere le aree individuate, di far conoscere ed apprezzare la flora autoctona presente, di incentivare la diffusione delle piante autoctone di interesse ornamentale, di educare, sensibilizzare e coinvolgere le comunità locali, non solo il mondo della scuola, verso le tematiche ambientali e la cura e tutela di spazi comuni.