Verso una rinascita delle aree interne. Maiella Orientale, 17-18-19 Maggio 2024

(Guardiagrele, 08 Mag 24) Dal Centro di Conservazione della Biodiversità di Lama dei Peligni alla Festa delle Orchidee di Palena, un viaggio attraverso il Geoparco UNESCO della Maiella.



In un periodo di rinascita per le aree interne d'Italia, la biodiversità sta diventando un motore cruciale per lo sviluppo economico. Dal 17 al 19 maggio 2024, l'appuntamento è a Lama dei Peligni e Palena per celebrare la ricchezza del territorio.



Al Centro di Conservazione della Biodiversità di Lama dei Peligni, si parlerà delle pratiche sostenibili nell'allevamento e nell'agricoltura, mostrando come la diversità delle specie possa essere preservata in armonia con l'attività economica. A Palena, la Festa delle Orchidee attirerà appassionati di flora e fauna, offrendo l'opportunità di ammirare da vicino queste delicate meraviglie della natura.



Il cuore di questo evento è il Geoparco UNESCO della Maiella, un'area protetta che abbraccia montagne, boschi e praterie.

Questo evento rappresenta un importante passo verso una rinascita sostenibile e inclusiva di questi territorii.