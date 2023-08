APPUNTAMENTI NEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO

(Sassalbo, 31 Ago 23) 1° settembre, Giornata del Creato, appuntamenti col Parco al Centro Laudato Si' a Bismantova.

Un'apertura straordinaria del Centro Laudato Si' del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano a Bismantova, una passeggiata meditata nei dintorni dell'Eremo della Beata Vergine, la possibilità di incontrare i vertici del Parco per discutere di conservazione della Natura. Sono i primi appuntamenti previsti per il 1° settembre 2023, in occasione della Giornata del Creato, e del mese seguente a tema che culminerà il 4 ottobre, giorno di San Francesco. Proprio a Bismantova ha preso vita ad opera del Parco nazionale uno dei centri che traggono il nome dalla prima enciclica di Papa Francesco dedicata all'ambiente, cui ne seguirà una seconda esortazione apostolica proprio il 4 ottobre. "Il messaggio del Pontefice – afferma il presidente del Parco nazionale, Fausto Giovanelli - ha un respiro universale per la fonte e per il contenuto. Le religioni, seguite sul nostro pianeta da 3,5 miliardi di persone, hanno un ruolo importante nel definire anche il comportamento da tenere nel rispettare la Terra. L'Enciclica del Papa, cui il Parco pone attenzione, è una pietra miliare nella storia del pensiero ecologista, che già aveva incontrato l'umanesimo e ora incontra la spiritualità e i valori cristiani. Ecco perché ci impegniamo a divulgarla". Ecco il dettaglio delle iniziative presso il Centro Laudato Si' a Bismantova. Si inizia venerdì 1 settembre, dalle ore 10 alle ore 17 apertura straordinaria del Centro, a cura dell'Associazione il Melograno con la possibilità di incontrare i vertici del Parco per discutere di conservazione della Natura e di visitare la mostra di Ivano Ruffini "Classico contemporaneo". Alle ore 14.30 ritrovo al centro per passeggiata meditata ai piedi della Pietra di Bismantova. Non è necessaria la prenotazione, durata circa due ore, obbligatorie calzature da trekking, zainetto comodo, 1 litro d'acuq, accompagnatore Guida ambientale escursionistica. Sabato 29 settembre, ore 21 concerto di Look in 4 "Anime in Cammino", con Edoardo Tincani "un concerto per celebrare il tempo del creato" (posti limitati, prenotazione obbligatoria www.gruppostoricoilmelograno.com). Mercoledì 4 ottobre, ore 21, concerto "Canto per un uomo a impatto zero" di Matteo Manicardi "un percorso nel quale utilizzare i nostri cinque sensi per vedere la Terra come una nostra cara amica. Essere a impatto zero vuol dire avere un ruolo attivo, per avviare un processo di reale cambiamento nel nostro modello e stile di vita, per un'ecologia integrale. Cominciamo questo percorso cantando". Domenica 22 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18, lo spettacolo su San Francesco dal titolo Frammenti di una vita ispirata di e con Manuela Chiaffi e Luca Sandro. Data in corso di definizione, dialogo di Clementina Santi sui libri "Bismantova e la sua Madonna, una storia dimenticata" di Cesare Capone (sarà presente il figlio, Franco) e "La Pietà mariana in Montagna" (sarà presente l'autore, Giovanni Costi).