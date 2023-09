Dall’Emilia alla Toscana, 140 docenti al seminario

(Sassalbo, 12 Set 23) Si sono dati appuntamento e hanno interagito per due giorni oltre 140 docenti e dirigenti scolastici delle sei province (Parma, Reggio Emilia, Modena, Lucca, Massa-Carrara, La Spezia) della Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano al Seminario di studi residenziale "La Scuola nel Parco". L'edizione 2023 si conclude oggi, dopo due giorni di formazione, a Magliano in provincia di Lucca, nel comune di Sillano-Giuncugnano.

"Una iniziativa tra le più importanti del Parco Nazionale della Mab Unesco e che in collaborazione col Comune di Castelnovo ne' Monti, ora anche col programma aree interne, viene organizzato dal 2008 – commenta Fausto Giovanelli, coordinatore della Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano".

"Un seminario formativo -aggiunge Raffaella Mariani , vice presidente del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano - finalizzato a diffondere la cultura e l'educazione della sostenibilità, a promuovere percorsi di cittadinanza attiva e a scambiarsi buone pratiche coinvolgendo gli istituti scolastici in attività formative sul territorio".

In queste giornate docenti e relatori hanno costruito insieme percorsi formativi, con un confronto sui progetti scolastici, sulla formazione, sugli strumenti necessari alla Scuola per affrontare le tematiche attuali e le nuove sfide: "lavoriamo con insegnanti e dirigenti scolastici – spiegano Natascia Zambonini coordinatrice del progetto - per far sì che le studentesse e gli studenti di ogni ordine e grado possano vivere ogni giorno il territorio come una scoperta; una risorsa di cui prendersi cura; come un insieme di opportunità".

Ogni anno il seminario, organizzato dalla coordinatrice Zambonini e da altri operatori pubblici e insegnanti, affronta un tema al centro dalle emergenze culturali e ambientali. Il titolo rappresenta una chiave di lettura che gli esperti, ospiti-docenti, interpretano secondo la loro lente di osservazione: per questa edizione è "Poeteica mentre ri-creazione sostenibile".

I RELATORI INTERVENUTI

Tra i vari relatori intervenuti al seminario de "La Scuola nel Parco": Stefano Raimondi, poeta e critico letterario, docente presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari e la Belleville la Scuola di scrittura, è tra i fondatori dell'Accademia del Silenzio e di LABB – "Luoghi abbandonati, luoghi ritrovati. Laboratorio Permanente sui territori e le comunità" (Università degli Studi di Milano); Mauro Van Aken, docente di Culture e Società del Medio oriente e Antropologia Economica e Sviluppo presso l'Università Milano-Bicocca, in diverse parti del mondo ha svolto ricerche sulle relazioni culturali e politiche con l'ambiente, a partire dal rapporto simbolico con l'acqua, la terra, il cibo, le semenze e su immaginari di nature; Vanessa Vaio, è coordinatrice nazionale di Interpret Europe, un'associazione europea per l'interpretazione del patrimonio culturale, con il suo Studio PAN si occupa di gestione di giardini e paesaggi, di interpretazione del patrimonio, progettazione interpretativa, marketing e pianificazione culturale; Armando Sernieri, fisico, insegna Sistemi informativi e Gestione d'impresa all'Università di Parma dove è co-direttore del corso di perfezionamento in ICT Governance, ha svolto attività di ricerca e docenza universitaria nel campo dell'intelligenza artificiale, attualmente è AD di Energee3 e inoltre è presidente dell'Istituto superiore di studi musicali Peri-Merulo.

Otre agli incontri con gli esperti, provenienti da più discipline e con un approccio trasversale, i partecipanti hanno svolto laboratori e momenti di confronto. Dai seminari sono nati progetti interdisciplinari e interterritoriali e la Scuole della MAB UNESCO hanno potuto accedere a bandi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla progettazione delle Aree Interne, a iniziative dell'Unione Europea, sempre con il supporto del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Il seminario "POETICA MENTE ri-creazione sostenibile" è realizzato grazie al sostegno della Strategia nazionale Aree Interne Appennino Emiliano.