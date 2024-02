(Sassalbo, 06 Feb 24)

Nel corso delle prossime assemblee della Riserva della Biosfera, previste a fine febbraio, saranno anche celebrate le organizzazioni che, nel corso dell'ultimo anno, hanno meritato la concessione dell'importante brand I CARE APPENNINO per aver sostenuto progetti a favore del territorio, della biodiversità e delle comunità dell'Appennino.

Si tratta di:

Ass. MELOGRANO per realizzare anche nell'anno scolastico 2023/24 il progetto OFFICINA ETICA AMBIENTALE, un laboratorio didattico rivolto agli studenti delle prime classi della scuola primaria dell'Appennino reggiano. L'Associazione ha raccolto i fondi necessari allo sviluppo del progetto tramite un crowdfunding perciò, simbolicamente, il brand I CARE APPENNINO è da estendere anche a tutti coloro che hanno fatto una donazione a favore del progetto

ALFA PARF GROUP per sostenere attività inerenti il progetto "Parchi per il Clima" a sostegno della resilienza delle foreste d'Appennino ai cambiamenti climatici, nel contesto dell'accordo fra Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università di Firenze (DAGRI). In particolare l'attività di ricerca oggetto di sponsorizzazione è finalizzata a valutare la risposta fisiologica del postime della specie Quercus cerris e delle sue popolazioni all'interno del Parco allo stress idrico e a valutare la possibilità di produrre materiale vivaistico della specie Quercus cerris ad alta adattabilità climatica.

Farmacia Comano Snc per sostenere azioni di disseminazione e comunicazione dei valori e dei progetti della Riserva della Biosfera sia mediante allestimenti specifici nella propria sede, sia mediante i propri strumenti di comunicazione web e cartacei

Come evidenziato dai tre riconoscimenti rilasciati, con il termine "prendersi cura" può intendersi un agire materiale e/o immateriale, proporzionato alle capacità del richiedente, che determini dei risultati positivi in relazione alle tre funzioni della Riserva di Biosfera. Il brand I CARE APPENNINO da concretezza alla mission di responsabilità sociale delle imprese che sostengono progetti a favore della conservazione e valorizzare della biodiversità ecologica e culturale, dello sviluppo sostenibile delle comunità locali o a sostegno di educazione, ricerca e formazione. Per maggiori informazioni su come poter richiedere il brand https://www.mabappennino.it/pagina.php?id=40