(Sassalbo, 27 Ago 24)

Nell'ambito del progetto Donne&Biosfera, dedicato al Goal 5 dell'Agenda ONU 2030 sulla parità di genere e alla valorizzazione del protagonismo femminile nelle tre Riserve della Biosfera MAB UNESCO dell'Emilia-Romagna (Appennino tosco-emiliano, Po Grande e Delta Po), si segnalano due iniziative portate avanti dall'UNESCO finalizzate ad approfondire il tema dell'uguaglianza di genere nelle scienze.

L'ultimo report pubblicato dalla Divisione per l'Uguaglianza di Genere dell'UNESCO (UNESCO in Action for Gender Equality: 2022-2023), infatti, ha evidenziato come, in tutto il mondo, solo un terzo dei ricercatori è donna. Come messo in luce dagli studi dell'UNESCO, questo divario di genere nelle scienze non penalizza solo le donne, ma limita il progresso scientifico stesso che, a causa di stereotipi e difficoltà sistemiche, perde molte risorse preziose.

1) Sondaggio globale sull'uguaglianza di genere nelle materie STEM:

Per approfondire lo stato attuale del divario di genere nelle materie STEM, l'UNESCO, in collaborazione con Gender Scan, ha lanciato un sondaggio rivolto a studentesse e professioniste del settore. I risultati del sondaggio contribuiranno a fare luce sui principali ostacoli del mondo accademico e scientifico per maturare soluzioni effettive a favore dell'Obiettivo 5 dell'Agenda ONU 2030.

Per saperne di più e partecipare al sondaggio: https://www.unesco.org/en/articles/students-and-stem-professionals-your-voices-count-participate-unesco-global-survey-gender-equality

2) UNESCO Call to Action to Close the Gender Gap in Science:

Lanciata nel febbraio 2024, la campagna "Closing the Gender Gap in Science" ha dato avvio a 3 gruppi di lavoro, ciascuno dedicato a uno degli obiettivi della Call to Action, al fine di offrire la possibilità di condividere esperienze, riflettere sulle iniziative esistenti e far nascere reti e idee su come raggiungere l'uguaglianza di genere nella scienza. Nel mese di settembre sono previsti 3 webinar dedicati, in lingua inglese, a cui tutte/i le/gli interessate/i possono partecipare, registrandosi al link corrispondente:

9 settembre 2024 (ore 14-16): "Increase the visibility of role models"

Link per registrarsi: https://lnkd.in/eMr3keR6

12 settembre 2024 (ore 14-16) "Develop new educational initiatives"

Link per registrarsi: https://lnkd.in/eSiupCeG

18 settembre 2024 (14-16) "Advance DEI (Diversity, Equity and Inclusion) in the workplace"

Link per registrarsi: https://lnkd.in/eezfQpCR

Tali incontri offrono l'occasione di approfondire le tematiche del progetto Donne&Biosfera, di cui si è riflettuto a lungo anche durante il convegno del 19 giugno e che ha visto, tra i tanti ospiti nazionali ed internazionali, l'intervento della Dottoressa Begoña Lasagabaster, Direttrice della Divisione per l'Uguaglianza di Genere UNESCO.

Guarda la registrazione integrale dell'evento e tutti i contenuti del progetto Donne&Biosfera sulla playlist YouTube dedicata: https://www.youtube.com/playlist?list=PLg3IqyPTAdgGOXSvzef60XOM9NO7NL4dN