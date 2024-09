"La pietra a portata di mano"

(Sassalbo, 27 Set 24) Sabato 12 ottobre ore 10.30 presso il Centro Laudato Si all'eremo di Bismantova.

Inaugurazione del bassorilievo in marmo realizzato dallo scultore non vedente Felice Tagliaferri.

Il Progetto "Un panorama per tutti" nasce dall'idea di rendere maggiormente fruibile e inclusivo uno dei luoghi più conosciuti della provincia di Reggio Emilia, la Pietra di Bismantova.

Unica nel suo genere, misteriosa e maestosa, la Pietra di Bismantova regala scorci e meraviglie che hanno pochi eguali nel mondo. La bellezza del luogo e la qualità delle strutture d'accoglienza presenti sul territorio la rendono una delle principali mete turistiche del nostro Appennino.

Come rendere la Pietra di Bismantova e il panorama che la circonda conoscibile alle persone con disabilità visiva? "Un panorama per tutti" vuole rendere possibile questo e portare un'innovazione e un'attenzione alla fruibilità del patrimonio ambientale per completamento un percorso di valorizzazione aperta ad un turismo sempre più Inclusivo.

L'idea, nata all'Istituto Regionale "G. Garibaldi" per i Ciechi, ha come obiettivo quello di rendere, sia la Pietra di Bismantova sia il panorama che da essa possiamo ammirare, visibile a chi non vede, attraverso la realizzazione di un bassorilievo marmoreo che potrà essere esplorato tattilmente dai visitatori.

Per la realizzazione del bassorilievo è stato incaricato il Maestro Felice Tagliaferri, scultore non vedente, che ha intrapreso dalla fine degli anni '90 un percorso artistico molto personale da lui stesso riassunto nello slogan "Dare forma ai sogni.

La sua arte, prevalentemente figurativa, è stata definita "arte sociale" per le finalità che la caratterizzano.

L'Istituto, lo scorso anno scolastico, nell'ambito dello stesso progetto, ha incontrato le classi delle scuole medie di Castelnuovo Monti, Felina, Busana, Ramiseto e Vetto e con loro si è parlato di disabilità visiva, inclusione, integrazione e si sono fatte esperienze in deprivazione visiva. Le stesse classi saranno invitate nei giorni precedenti l'inaugurazione del 12 ottobre ad incontrare lo scultore Felice e con lui faranno un'attività di finitura dell'opera.

Anche una delegazione di utenti (bambini, bambine) del nostro istituto svolgerà mercoledì 9 ottobre la stessa attività.