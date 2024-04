Escursione tra monti, prati e nuvole, illuminate dagli argentei raggi della Luna

Sabato 20 Aprile 2024

I raggi della Luna che rischiarano la la notte serena o filtrano fra le nubi come spade d'argento ad illuminare prati alberi e vette.

Una Lunata è più di un'escursione notturna come tante... Qui si entra in punta di piedi nel cuore e nella storia di una Foresta demaniale vecchia di oltre un secolo, con il suo fascino e le sue particolarità, per poi giungere nei prati, dove la torcia non serve più e si cammina guidati dalla luce del nostro satellite in un'atmosfera magica. Serate da trascorrere in compagnia su sentieri non difficili adatti a tutti coloro che sono disposti a faticare un po'.

Ritrovo ore 20,55 fronte Rifugio Lagdei, bar. partenza ore 21. Rientro al Rifugio e quindi alle auto per le 23,45 / 24.

ore 20,55 fronte Rifugio Lagdei, bar. partenza ore 21. Rientro al Rifugio e quindi alle auto per le 23,45 / 24. Dislivello massimo 250 m, percorrenza soste escluse 2,5 ore. Adatte a bambini sopra gli 8 anni.

massimo 250 m, percorrenza soste escluse 2,5 ore. Adatte a bambini sopra gli 8 anni. Necessario abbigliamento e calzature da escursione, pile e k-way (o giacca a vento a seconda della stagione), torcia possibilmente frontale, bastoncini consigliati.

abbigliamento e calzature da escursione, pile e k-way (o giacca a vento a seconda della stagione), torcia possibilmente frontale, bastoncini consigliati. Numero minimo 5 massimo 25 partecipanti. L'escursione si tiene anche con tempo incerto, perchè spesso è variabile e si apre e si chiude nel corso di poche ore. In condizioni di maltempo la guida annulla con comunicazione ai prenotati.

(Per chi vuole anche dormire in Rifugio, meglio mettersi avanti chiedendo condizioni e disponibilità a info@rifugiolagdei.it)

Quota

Quota di partecipazione:: €15 adulti, 10 bambini (8-12 anni).

Informazioni

Info e prenotazioni escursione

Guida A.E. Antonio Rinaldi cell. 328.8116651 antonio.rinaldi@terre-emerse.it - www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse

* Per la prenotazione di questa escursione non è richiesto pagamento anticipato o caparra. Il patto è però che l'impegno preso sia serio dato che condiziona pesantemente il nostro lavoro e la disponibilità di posti per gli altri escursionisti. Ti chiediamo dunque di valutare con attenzione luoghi, tempistiche e stagione, mettendo in conto la disponibilità a partecipare anche con un meteo non perfetto, perché Natura e Compagnia regalano comunque del bello in ogni giornata.

Note

* Possibilità di prenotare alla Guida anche la cena al Rifugio che precede l'escursione (Cena alla carta dalle dalle 19).

** Possibilità di pernottare al Rifugio Lagdei, necessario contatto diretto coi gestori a info@rifugiolagdei.it (consigliata prenotazione ben anticipata, disponibili camere multiple e doppie con bagno privato)

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. E' obbligo del partecipante avvertire la Guida di qualsiasi eventuale problema di salute, allergia, ecc. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene può provvedere autonomamente con una polizza multisport