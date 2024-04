Domenica 21 Aprile 2024 dalle 11:00 alle 12:45

L'Ass. La Compagnia della Natura Aps è orgogliosa di condividere un prezioso traguardo raggiunto, grazie alla collaborazione di associazioni locali unita all'entusiasmo di numerosi sostenitori.

Domenica 21 aprile 2024 alle ore 11 presso il Borgo Canova di Marola - Carpineti (RE)verrà inaugurata la biblioteca "IL BOSCO CI PARLA"Raccolta naturale di libri e pensieri.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla raccolta fondi della piattaforma Ideaginger che ha avuto luogo nel mese di dicembre 2023.

Questa iniziativa ha permesso l'acquisto di testi da leggere nello splendido bosco-castagneto della Canova. Letture per adulti e bambini, che hanno come protagonista il bosco, gli elementi che lo compongono e la relazione che l'uomo ha con esso e più in generale con la natura.



La particolarità della Biblioteca è l'essere dislocata su due punti suggestivi, la raccolta dei libri nell'ambiente più antico della Canova risalente all'epoca medioevale e lo spazio dedicato alla lettura individuato nel Castagneto storico in cui dimorano piante secolari.

Seguendo il link https://www.ideaginger.it/progetti/il-bosco-ci-parla.html è possibile avere maggiori dettagli.