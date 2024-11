Un piccolo fuoco in sicurezza e una trapunta di stelle sopra la testa

Sabato 9 Novembre 2024

Il fascino antico quanto l'uomo di un fuoco acceso nel buio della notte. Nel cuore della foresta un momento di magia che ci riporta indietro a quando un focolare era tutto. Il silenzio della montagna dopo il calare del sole, magari qualche "voce" degli animali della notte, e se il cielo lo consentirà, l'osservazione del firmamento in un'atmosfera unica e irripetibile.

Ritrovo ore 20,55 fronte Rifugio Lagdei, bar. partenza ore 21. Rientro al Rifugio e quindi alle auto per le 23,45 / 24.

Dislivello massimo 100 m, percorrenza soste escluse 1,5 ore. Adatte a bambini sopra gli 8 anni.

Necessario abbigliamento e calzature da escursione, pile e k-way (o giacca a vento a seconda della stagione), torcia possibilmente frontale, bastoncini consigliati.

Numero mininmo 5 massimo 25 partecipanti. L'escursione si tiene anche con tempo incerto, perchè spesso è variabile e si apre e si chiude nel corso di poche ore. In condizioni di maltempo la guida annulla con comunicazione ai prenotati.

Quota

Costo: €15 adulti, 10 bambini (7-12 anni).

Informazioni

Info e prenotazioni obbligatorie escursione

Guida A.E. Antonio Rinaldi cell. 328.8116651 antonio.rinaldi@terre-emerse.it - www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse

Note

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. E' obbligo del partecipante avvertire la Guida di qualsiasi eventuale problema di salute, allergia, ecc. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.