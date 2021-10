Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

Inaugurazione del "Giardino del Silenzio" - Mercoledì 13 ottobre 2021

(11 Ott 21) L'Ente Parco della Murgia Materana ha il piacere di invitare gli organi di stampa all'inaugurazione del "Giardino del Silenzio", spazio verde situato in Vico Sant'Agostino (al di sotto della Chiesa di Sant'Agostino nel Sasso Barisano), recuperato e valorizzato dall'Ente al fine di consegnare alla Città un nuovo luogo di aggregazione sociale, riservato soprattutto alla lettura. Il Giardino del Silenzio ospiterà all'interno un dispositivo in legno, realizzato artigianalmente, destinato allo scambio di libri. Il Giardino potrà ospitare i numerosi turisti in visita nei Sassi e sarà messo a disposizione per iniziative culturali da concordare con l'Ente Parco. L'inaugurazione si terrà mercoledì 13 Ottobre 2021, alle ore 11.00.

#ParcodellaMurgiaMaterana ✅