Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

(Matera, 02 Ago 22) È in corso la prima delle due giornate relative al sesto appuntamento intitolato "Bestiario (Raccolta di favole della tradizione lucana)".

Il laboratorio è un percorso di ricerca, raccolta e messa in scena di storie legate al territorio e alle sue tradizioni. A partire dalla scoperta e dall'analisi dei gesti ricorrenti della gente, in modo naturale si arriva alla trasformazione in suoni e in parole, creando una continuità organica dalla carne che si fa verbo, o come è stata definita, "la lingua della confidenza originaria".

Il percorso è un'immersione nelle storie della tradizione orale che hanno per protagonisti gli animali.

#ParcodellaMurgiaMaterana ✅