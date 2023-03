Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

(Matera, 28 Mar 23) in riferimento al progetto LIFE16 NAT/IT/000659 "Measures for the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands" - LIFE EGYPTIAN VULTURE, che vede come beneficiario coordinatore E-Distribuzione e come beneficiari associati Federparchi-Europarc Italia, ISPRA, Regione Puglia, Regione Basilicata, Endesa, Gobierno de Canarias, Gesplan con la collaborazione dell'Ente Parco Regionale Murgia Materana, il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, l'Ente Parco Nazionale del Pollino, l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e l'Ente Parco Regionale delle Madonie.

Con la presente si invitano gli operatori e la cittadinanza al convegno, realizzato in collaborazione con il Parco della Murgia Materana, dal titolo LA LOTTA ALL'USO ILLEGALE DEL VELENO: UN IMPEGNO DI TUTTI.

L'incontro si terrà sabato 01 aprile pv alle ore 10.00 nella sala conferenze dell' Ente Parco Murgia Materana via Sette Dolori, 10, Sasso Barisano Matera

Il Presidente

Dott. Michele Lamacchia