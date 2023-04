Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

(14 Apr 23) NATURARTE alla scoperta dei Parchi della Basilicata IV edizione

Roberto Piumini e il Teatro PAT per presentare

"Le Favole dei Parchi della Basilicata"

Il Libro "Le Favole dei Parchi di Basilicata", la produzione originale di NaturArte al Teatro Stabile di Potenza e nella Palestra della Scuola Primaria Minozzi di Matera un appuntamento imperdibile.

Lunedì 17 aprile 2023, alle ore 10:00, presso il Teatro Stabile della città di Potenza e martedì 18 aprile alle ore 10:30, a Matera, presso la palestra della scuola primaria Padre Giovanni Minozzi, nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Basilicata "NaturArte IV edizione alla scoperta dei Parchi della Basilica-ta", l'incontro con le nuove generazioni dei 5 parchi naturali della Basilicata per la presentazione del "Le Favole dei Parchi della Basilicata".

Un progetto nato in condivisione e co-progettazione tra gli Istituti Com-prensivi dei 5 parchi di Basilicata, guidati dalle mani esperte dello scrittore Roberto Piumini. Tutto all'insegna dello straordinario paesaggio umano che Na-turArte ci ha fatto conoscere in questi anni, una mescolanza di cultura, benessere, gusto, storia ed emozioni.

Il libro, una produzione originale NaturArte, con la direzione artistica di Luigi Esposito, è un esperimento di riscoperta di luoghi fantastici ed unici, della natura e della sua bellezza tra le parole dei bambini e le illustrazioni di Giuseppe Palumbo.

Un viaggio da favola, un racconto dell'ambiente, del proprio territorio attraverso l'estro e la potenzialità delle nuove generazioni nel raccontare la propria esperienza.

Un viaggio in terra lucana con loro e per loro. Una promozione originale della Basilicata e del suo essere unica sotto forma di un libro di favole.

Ospiti d'onore i ragazzi coautori del libro e una rappresentanza delle scuole dei Parchi. In scena anche gli attori del Teatro dei PAT, in una sperimentazione di connubio tra arte, illustrazioni, recitazione per coinvolgere il pubblico e stimolare emozioni forti.

L'evento sarà ripreso in diretta il giorno 17 aprile e diffuso su tutti i canali social di NaturArte Basilicata (facebook, youtube, instagram).

Che la favola abbia inizio!

Per informazioni :

www.parcomurgia.it

www.naturartebasilicata.com o canali social facebook, instagram,

twitter di NaturArte.