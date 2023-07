Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

(07 Lug 23) L'escursionismo in luoghi naturali è un'attività meravigliosa, in particolare nelle aree protette.

Percorrerle a piedi ci consente di vivere ogni ambiente in tutti i suoi aspetti e apprezzarne molti particolari, scoprendo il piacere della lentezza.

Dobbiamo però ricordare che il rischio zero in natura non esiste. Ogni territorio presenta dei pericoli: sta a noi non trasformarli in rischi reali.

Federparchi ripropone, come tutti gli anni alla vigilia della stagione estiva, le dodici regole d'oro per vivere i parchi in sicurezza.

Link alle regole d'oro.

https://www.federparchi.it/dettaglio.php?id=74550

[Fonte: Federparchi ]