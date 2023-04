(Foligno, 12 Apr 23) Torna domenica 16 aprile l'iniziativa di Legambiente Foligno Valli del Topino intitolata "Puliamo il Parco di Colfiorito", una mattinata dedicata all'ecologia e all'educazione ambientale.

L'attività, organizzata dal locale Circolo di Foligno in collaborazione con il Servizio Parco di Colfiorito, è patrocinata dal Comune di Foligno ed è volta alla sensibilizzazione della popolazione al rispetto dell'ambiente e della natura.

La Valle Umbra Servizi S.p.A. sostiene l'iniziativa e garantisce sia la fornitura del materiale per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti (sacchi, guanti ecc….) sia il successivo ed immediato ritiro del materiale stesso.



Programma:

8:45 Ritrovo presso la sede del Parco di Colfiorito (ex Casermette) per un breve saluto e registrazione dei partecipanti

Visita al Museo Naturalistico del Parco

A seguire inizio operazioni di pulizia dell'area ex Casermette e dell'area del Parco con differenziazione dei rifiuti



Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione ai numeri 340.2957289 – 338.5876122

L'evento è aperto a tutti i cittadini volenterosi che vorranno partecipare!