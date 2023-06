(Foligno, 30 Giu 23)

"Il Museo ti aspetta"

Ogni giovedì di Luglio

Ore 17,00

Visita guidata per famiglie al Museo Naturalistico del Parco



"Parco Aperto"

Domenica 6 - Domenica 13 Agosto

Ore 9,00 e Ore 18,00

Passeggiata guidata nel Parco



Prenotazione obbligatoria per tutte le attività - Tel. 0742.681011

Appuntamento: Via della Rinascita (ex Casermette)

Nel caso non venga formato il gruppo l'iniziativa sarà cancellata



Attività a cura del Servizio Parco di Colfiorito