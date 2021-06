Avviso pubblico per concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti erbosi

(Ariano Polesine, 01 Giu 21) Avviso pubblico per concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti erbosi nel tratto del secondo settore dell'argine di seconda difesa a mare compreso tra la sbarra di Ca' Giustinian e l'argine sinistro del Po di Venezia per una superficie di 15,4 ha in comune di Porto Viro (RO)

Scadenza 25/06/2021