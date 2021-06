WORKSHOP NEL DELTA DEL PO

Progetto Erasmus+ SavingScapes

(Ariano Polesine, 04 Giu 21) #SAVINGSCAPES: WORKSHOP NEL DELTA DEL PO Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po Università Iuav di Venezia Erasmus+

È aperto il bando per l'ammissione al Learning Lab nell'area del Parco Regionale del Delta del Po nell'ambito del progetto Erasmus + "Savingscapes: Fostering collaborative knowledge creation and civic engagement in the field of landscape governance".

Il workshop si svolgerà in presenza dal 6 al 17 settembre 2021 a Rosolina (RO) e si concentra sul paesaggio fragile del Delta del Po e sull'elaborazione di nuove opportunità di sviluppo turistico e di turismo di paesaggio.

Gli studenti Iuav che parteciperanno a tutte le attività del workshop avranno diritto all'attribuzione di 6 crediti di tipologia D.

Scadenza domande di partecipazione: entro le ore 13.00 del 02.07.2021

Link al bando: http://www.iuav.it/.../workshop-e/2021/Learning-L1/index.htm