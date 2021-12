La Riserva di Biosfera del Delta del Po invitata ufficialmente a partecipare al convegno internazionale UNESCO sulla gestione delle acque.

(Ariano Polesine, 13 Dic 21)

L'Ufficio Regionale UNESCO di Venezia organizza il 16 e 17 dicembre 2021 un convegno di alto livello con l'obiettivo di contribuire alla gestione sostenibile dell'acqua nelle riserve della biosfera: MAB-IHP Regional Symposium: Managing Water Resources in Biosphere Reserves in South-East Europe and the Mediterranean.

Il simposio si prefigge di esplorare come UNESCO e la sua rete di stakeholder legati all'acqua, così come i territori delle riserve della biosfera, possano promuovere soluzioni e progetti innovativi sulle risorse idriche nelle riserve della biosfera.

Il Delta del Po Riserva di Biosfera parteciperà al convegno portando la propria esperienza nella gestione delle acque e nella conservazione di habitat e biodiversità. I partecipanti, inoltre, a seguito delle 2 giornate di lavoro potranno approfittare della visita guidata organizzata per sabato 18 nel Delta, durante la quale avranno la possibilità di scoprire la Riserva di Biosfera attraverso l'ambiente e la biodiversità della Sacca degli Scardovari, gli allevamenti di molluschi e le attività di gestione delle acque nelle valli di Comacchio.

Questa iniziativa si rivolge principalmente ai presidenti/rappresentanti dei comitati IHP (Programma idrologico internazionale) e MAB (Programma Uomo e Biosfera), nonché ai gestori e agli esperti che lavorano nelle riserve della biosfera UNESCO del sud-est dell'Europa e del Mediterraneo, nonché la più ampia famiglia dell'acqua dell'UNESCO e la rete MAB dell'area, tra cui: autorità nazionali e locali, Cattedre UNESCO, Centri di categoria II, ricercatori in acqua, cambiamenti climatici ed ecosistemi acquatici; Reti giovanili e altri attori chiave nelle riserve della biosfera; organizzazioni regionali legate all'acqua.

I partecipanti sono stati selezionati attraverso consultazioni con i comitati nazionali IHP e MAB, nonché le commissioni nazionali UNESCO, nell'area.

Maggiori dettagli sull'evento al link: https://events.unesco.org/event?id=MAB-IHP_Regional_Symposium_Managing_Water_Resources_in_Biosphere_Reserves_in_South_East_Europe_and_the_Mediterranean3099257134&lang=1033