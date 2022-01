(Ariano Polesine, 19 Gen 22) E' stato pubblicato l'avvios per ricercare componenti che vadano a fare parte del nuovo Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po:

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 23 del 26 giugno 2018 si precisa quanto segue: - il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni consultive per garantire l'apporto del mondo scientifico all'attività gestionale dei parchi, ed in particolare esprime parere sui seguenti provvedimenti: a) piano ambientale per il parco: b) regolamenti del parco; c) bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo.

L'avviso è scaricabile nella sezione Avvisi e Bandi del sito

Scadenza 19/02/2022