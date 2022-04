(Ariano Polesine, 26 Apr 22) Trattativa Diretta rivolta a operatori selezionati iscritto alla categoria BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO per Fornitura di N. 12 apparati radio, completi di cavi batteria e carica batteria per comunicazioni azioni WP4 del progetto PEPSEA

Scadenza 02/05/2022