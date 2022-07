Il Servizio dedicato ai cicloturisti per spostarsi sul Delta del Po insieme alla propria bicicletta a bordo di autobus

(Ariano Polesine, 26 Lug 22) Attraverso questo servizio, un turista, ma anche un qualsiasi cittadino, potrà montare la propria bicicletta e utilizzare il bus per arrivare a Rosolina Mare e Barricata, per poi poter girare il Delta in bici, godendosi le bellezze del nostro territorio.