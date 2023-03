(Ariano Polesine, 03 Mar 23) Da domenica 5 marzo e per tutte le domeniche di marzo il Giardino Botanico di Porto Caleri sarà aperto con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Dal primo aprile al 31/05/2023 - giovedì - sabato - domenica 10.00/13.00 e 15.00/18.00 lunedì - martedì - mercoledì – venerdì su prenotazione per gruppi in visita guidata.

La Golena di Ca' Pisani aprirà il primo aprile fino al 30 giugno il sabato con orario di apertura alle ore 15.00 visita guidata alle ore 15.30, la domenica con orario di apertura alle ore 10.00 visita guidata alle ore 10.30. Tutto l'anno Su prenotazione per gruppi in visita guidata.