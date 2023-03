(Porto Viro, 25 Mar 23) La corsa L'Epica dell'Acqua è una corsa non competitiva che prevede che ogni giorno , per tre giorni, i partecipanti compiano un percorso di circa 30km attraversando da sud a nord il Delta del fiume Po. Tra argini, strade bianche, pinete e ponti di barche gli iscritti si immergono nel paesaggio del basso polesine. Ogni tappa è segnalata, ha due ristori e un servizio di assistenza lungo il percorso, al termine di ogni sessione i concorrenti trovano la propria valigia e un pasto. I concorrenti, nei pomeriggi, prendono parte a visite con guide locali e la sera cenano e dormono nei rifugi e in appartamenti per riprendere la corsa il giorno seguente. Le tappe L'accoglienza dei concorrenti è il tardo pomeriggio di giovedì 12 ottobre all'Oasi Rifugio Natura Delta Po San Rocco Gorino Sullam, dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche e ritirato i pacchi gara, assistono a un concerto del cantautore portotollese Alessandro Tessarin e possono rilassarsi e godersi la prima notte nel Delta.

Venerdì 13 ottobre

alle 9 la corsa parte dal ponte di barche tra Gorino Sullam e Santa Giulia e, dopo aver attraversato alcune strade bianche, la sacca di Scardovari, l'Oasi di Ca Mello, Tolle, l'argine e il ponte sul Po di Venezia, i corridori raggiungono l'argine destro del Po di Maistra e lo discendono fino al Rifugio Po di Maistra a Boccasette, termine della prima tappa.

Sabato 14

la partenza è dal punto di arrivo del giorno precedente, i concorrenti corrono verso la spiaggia di Boccasette,risalgono l'argine del Po di Maistra che attraversano al ponte di barche, proseguendo la risalita dalla parte opposta del fiume fino a Valle Pisani e poi raggiungono Valle Scaranello e percorrono la Via delle Valli fino a Porto Levante. Arrivati a Porto Levante vengono trasportati via mare ad Albarella dove pernottano.

Domenica 15 ottobre

la corsa prende il via dove via Po di Levante incontra la Valle Sagreda, prosegue fino al fiume Adige, lo accosta fino alla foce, attraversa Rosolina Mare nella sua pineta, la pista ciclabile, la spiaggia, di nuovo la pineta fino all'arrivo all'Orto Botanico di Porto Levante.

Informazioni L'Epica dell'Acqua è un ecotra non competitivo , che tutti i partecipanti e lo staff sono tenuti a tenere pulito l'ambiente e non vi è cronometraggio nelle tappe . Ogni partecipante, ha tempi molto ampi (circa 6 ore) per portare a termine la tappa giornaliera. Coloro che non compiono la tappa entro il tempo limite possono ripartire il giorno seguente. Solo chi compie tutte le tappe entro i tempi massimi viene premiato con la medaglia di finisher.

L'edizione 2023 è realizzata con il contributo di

Confartigianato Veneto in partnership con l' Isola di Albarella e

con la collaborazione del

Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po

con il

patrocinio dei Comuni di Adria, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Rosolina

Il pacco gara di ciascun partecipante è offerto da Confartigianato Polesine con prodotti locali di

Riso Zanellati, Laura B. confetture, Salumificio Brugnolo, Agrifree, Panificio Finotti e Capolinea309.

L'Epica dell'Acqua ringrazia Filippo Grossato dell'Angolo dello Sport, Stefano Albertin di Capolinea 309;, Andrea Galdiolo di Assipool, Nicola Donà di Delta Po Experience e Massimo Mantoan di Titoli Minori perché con le loro attività sostengono la manifestazione e si sono sempre dimostrati entusiasti verso il progetto.

L'Epica dell'Acqua è un progetto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica GLI EPICI, da un'idea di

Alberto Marchesani.

Alla conferenza stampa erano presenti

Moreno Gasparini (presidente parco Delta del Po Veneto),

Roberto Boschetto (presidente Confartigianato Imprese Veneto) e

Alberto Marchesani (ideatore dell'Epica dell'Acqua).

Michele Grossato (sindaco di Rosolina),

Valeria Mantovan e Michela Girardello (rispettivamente sindaca e assessora alturismo di Porto Viro),

e Roberto Pizzoli (sindaco di Porto Tolle).