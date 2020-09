Domenica 13 settembre al Centro Parco Polveriera di Solaro c'è il BIOBLITZ

Si va alla scoperta delle specie di flora e fauna del Parco Groane, l'iscrizione è gratuita

(Solaro, 10 Set 20) Dopo l'edizione "a distanza" di maggio, arriva quella "in presenza" del secondo week-end di settembre. Stiamo parlando del Bioblitz, il tradizionale appuntamento organizzato da Area Parchi che offre l'opportunità a tutti i cittadini (l'invito è rivolto soprattutto ai più piccoli) di diventare per un giorno "esploratori" delle specie animali e vegetali accompagnati da esperti naturalisti e, come nel caso del Parco delle Groane, dalle Guardie Ecologiche Volontarie. Le specie "scoperte" andranno caricate sull'App iNaturalist.

L'appuntamento è per domenica 13 Settembre al Centro Parco Polveriera di Solaro (parcheggio in via Roma 50, Solaro, sulla Monza-Saronno, di fronte al Bar "Al 50 Caffè" - si può da qui raggiungere il Centro Parco sede del Bioblitz comodamente a piedi lungo la pista ciclopedonale) con il seguente programma: alle 10 e alle 15 sono in programma tre visite guidate, una riguardante flora&funghi e una seconda anfibi, rettili e insetti e, aggiunta dell'ultima ora, una terza sulle specie di uccelli del Parco. Per ogni visita guidata è consentito un numero massimo di 15 partecipanti. Quindi sei visite in tutto (tre alla mattina e tre al pomeriggio), 90 posti a disposizione. Obbligatorio l'uso della mascherina.

Ore 10.00: flora&funghi con Luciano Tei



flora&funghi con Luciano Tei Ore 15.00: anfibi, rettili e insetti con Matteo Di Nicola Ore 15.00: uccelli con Sofia Montorfano

Come iscriversi? È obbligatorio farlo scrivendo una mail a educazioneambientale@parcogroane.it entro mezzogiorno di venerdì 11 specificando la visita prescelta e il numero di partecipanti.

Scarica la locandina ufficiale dell'evento