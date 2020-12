Piantumazione Limbiate/ Parco Groane e IIS Castiglioni collaborano... per un nuovo bosco

(Solaro, 14 Dic 20) Si rinsalda il forte legame tra il Parco delle Groane e Istituto Agrario "Luigi Castiglioni". Nell'ambito dei PCTO 2020 (Percorsi per le competenze trasversali, l'ex alternanza Scuola-Lavoro) e della Giornata di Custodia del Parco, questa mattina le GEV del Parco Groane con il supporto di due studenti della scuola agraria accompagnati dalla prof.essa Mantegazza e della volontaria del Servizio Civile del Parco hanno messo a dimora nell'area pic-nic di via Lombra a Limbiate 20 alberelli che la scuola aveva ricevuto da ERSAF. Si tratta di esemplari di nocciolo, castagno, ciliegio, sorbo e biancospino. Al termine della piantumazione sono intervenuti anche il Presidente del Parco Groane Emiliano Campi, la dirigente scolastica Proff. essa Viviana Guidetti e il Direttore del Parco Mario Girelli per una breve cerimonia di inaugurazione vicino alla targa.



Queste le parole della Preside dell'istituto Viviana Guidetti: "Sono lieta di essere presente a questo evento che conferma la costante collaborazione fra l'Istituto Agrario L. Castiglioni e il Parco delle Groane. L'iniziativa di riqualificare un'area del Comune di Limbiate grazie alla donazione di una ventina di piante curate e fatte crescere dai nostri studenti rientra in un percorso teso a sviluppare il rispetto dell'ambiente, la cura del nostro patrimonio naturale e l'attenzione al territorio".